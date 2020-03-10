В Северном Казахстане спасают рыбу от замора

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на водоемах проводят аэрацию, чтобы не допустить гибели рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, начиная с декабря прошлого года, сотрудники государственных лесных учреждений и районных акиматов осматривают водоемы, опрашивают местных жителей, бурят лунки и майны.

«Такие работы проведены на 37 водоемах резервного фонда с привлечением волонтеров. Всего пробурено более 500 лунок, прорублено более 30 майн. Управление постоянно исследует водоемы резервного фонда на содержание растворенного в воде кислорода. Еженедельно проводятся мелиоративные работы: насыщение воды кислородом с использованием электронасосов, мотопомп и другой мелиоративной техники, бурение лунок, прорубка майн во льду, установка камышовых снопов», - отметил главный специалист отдела животного мира и рыбных ресурсов Евгений Суворов.

По словам специалистов, замор рыбы чаще всего возникает в небольших и мелких водоемах. Зимой единственным источником кислорода в водоеме являются водоросли. Толстая корка льда и снега препятствует проникновению солнечных лучей в воду, процессы фотосинтеза останавливаются, растения в водоеме перестают производить кислород и погибают. В воде начинаются процессы гниения. Бактерии потребляют много кислорода, и рыба начинает погибать от его нехватки.

Массовый замор рыбы из-за недостатка кислорода произошел в Мамлютском районе в 2017-м году. Тогда погибло около 6 тонн рыбы.

В регионе в перечень рыбохозяйственных водоемов включен 491 водоем. Из них 332 находятся в долгосрочной аренде.



