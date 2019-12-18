В сети стартовали продажи билетов на концерты Димаша в Чехии и Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген порадует европейских фанатов своим талантом уже этой весной. Шоу Димаша в рамках Arnau tour ENVOY пройдут уже в марте 2020 года в Германии и Чехии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Билеты на концерты в Гамбурге, Дюссельдорфе, Штутгарте и Праге уже можно приобрести онлайн здесь.

Единственный концерт в Чехии пройдет 25 марта. В Германии же Димаш выступит в Гамбурге - 19 марта, Дюссельдорфе – 21 марта, а шоу в Штутгарте запланировано на 29 марта. Стоимость билетов варьируется от 35 до 349 Евро.

Организаторы отмечают, что Димаш Кудайберген – это «чудо» и «своеобразный феномен» на мировой сцене. Его друг и учитель Игорь Крутой твердо уверен, что «в будущем мир будет у ног Димаша».

Творчество талантливого певца, музыканта и композитора из Казахстана вдохновляет миллионы людей по всему миру! И вот уже в марте 2020 года европейской публике представится уникальный шанс насладиться невероятной программой шоу Arnau.

Димаш - мастер классического и эстрадного пения. Его уникальность заключается в его огромном вокальном диапазоне, который он обычно представляет полностью в одной песне: молодой исполнитель может вдохновить нежным тембром баритона, голосом контртенора и женским сопрано. Кроме того, он в совершенстве владеет техникой пения бельканто. Димаш обладает способностью сочетать разные вокальные стили, что отражается в его разнообразных композициях и красочном репертуаре.

Зрители во всем мире не только любят его за его великолепный голос, они также ценят его искреннюю и честную манеру исполнения, его песни на разных языках и его взаимодействие с аудиторией. «Димаш - выдающийся певец, настоящий золотой слиток с ангельским голосом. Его песни полны эмоций, мурашки идут по коже. Своим вокальным искусством он проникает в сердца людей». Именно такие отзывы можно услышать от его поклонников после посещение его концертов.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген произвел фурор своим шоу Arnau tour ENVOY в Нью-Йорке, где он собрал почти 20-тысячную толпу в Barclays Center. Главной темой шоу стали Космос и безграничность Вселенной. Стоит отметить, что в рамках концерта певец порадовал поклонников исполнением песен на казахском, английском, русском, китайском, французском и итальянском языках.

Фото: vk.com/dimashdearseurasianfanclub