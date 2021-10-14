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    13:47, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Сети появилось видео массовой драки в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Массовая драка между подростками 27 и 26 микрорайонов Актау попала на видео. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Потасовка произошла ночью 13 октября. По информации пресс-службы полиции региона, сообщение о драке, которая произошла между 27 и 28 микрорайонами, поступило 13 октября в 23:38.

    «В Мангистаускую областную больницу с телесными повреждениями никто не обратился. В настоящее время по данному факту управлением полиции города проводится проверка», - сообщили в ведомстве.

    В полиции отметили, что изучаются все камеры видеонаблюдения, ведётся работа по установлению причастных лиц.



    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Происшествия Правоохранительные органы Мангистауская область
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