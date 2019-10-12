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В Сети появилось полное видео интервью Нурсултана Назарбаева телеканалу «Хабар»
12 Октября 2019 08:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось полное видео интервью Первого Президента Казахстана -Елбасы Нурсултана Назарбаева телеканалу «Хабар».
Ключевые слова: Видео, Первый Президент - Елбасы,
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