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В Сети появилось полное видео интервью Нурсултана Назарбаева телеканалу «Хабар»

12 Октября 2019 08:33
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В Сети появилось полное видео интервью Нурсултана Назарбаева телеканалу «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось полное видео интервью Первого Президента Казахстана -Елбасы Нурсултана Назарбаева телеканалу «Хабар».

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Ключевые слова: Видео, Первый Президент - Елбасы,
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