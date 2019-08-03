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В сети появилось интригующее фото с Головкиным

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Августа 2019, 09:01
В сети появилось интригующее фото с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин находится неподалеку от своего тренировочного лагеря в Биг Беар (штат Калифорния, США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Официально о начале тренировочного лагеря Головкина пока объявлено не было, но всё к тому идет: GGG вновь воссоединился со своей командой и готов начать подготовку к новому бою — фото с ним в своем Instagram опубликовал его диетолог Джеймс Локвуд. Также об этом свидетельствует и фотография Локвуда с еще одним казахстанским боксером — Али Ахмедовым.

«Сила великой команды, как и сила армии, — в преданности и уважении друг к другу», — подписал фото Джеймс.
Также он добавил к посту хэштеги, намекающие на очередной тренировочный лагерь: «готовы к войне», «командная работа», «боевой лагерь», «чемпионский лагерь», «Народный чемпион» и другие.
Ранее американские инсайдеры активно писали о возможном бое Головкина с украинцем Сергеем Деревянченко за ставший вакантным пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.



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