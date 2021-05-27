В серии послематчевых пенальти определился победитель Лиги Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Гданьске (Польша) прошел финал Лиги Европы, в котором встретились английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Вильярреал», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

На 29-й минуте Жерар Морено вывел испанцев вперед, однако на 55-й Эдинсон Кавани помог «МЮ» отыграться — основное время закончилось со счетом 1:1.

В дополнительное время голов забито не было, а серия послематчевых пенальти получилась эпичной: игроки обеих команд суммарно пробили 22 удара — удачливее оказались футболисты «Вильярреала» — 11:10. Причем в решающем пенальти вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи переиграл голкипера «МЮ» Давида Де Хеа.

Таким образом, «Вильярреал» завоевал первый еврокубковый трофей в своей истории.