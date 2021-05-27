РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:22, 27 Май 2021 | GMT +6

    В серии послематчевых пенальти определился победитель Лиги Европы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Гданьске (Польша) прошел финал Лиги Европы, в котором встретились английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Вильярреал», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    На 29-й минуте Жерар Морено вывел испанцев вперед, однако на 55-й Эдинсон Кавани помог «МЮ» отыграться — основное время закончилось со счетом 1:1.

    В дополнительное время голов забито не было, а серия послематчевых пенальти получилась эпичной: игроки обеих команд суммарно пробили 22 удара — удачливее оказались футболисты «Вильярреала» — 11:10. Причем в решающем пенальти вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи переиграл голкипера «МЮ» Давида Де Хеа.

    Таким образом, «Вильярреал» завоевал первый еврокубковый трофей в своей истории.

    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Сегодня, 17:52
    В Экибастузе директор школы получил звонок о бомбе
    Сегодня, 17:50
    Отмену концерта Максима Галкина прокомментировали в МИД Казахстана 
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!