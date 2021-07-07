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В серии пенальти определен первый финалист ЕВРО-2020

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Июля 2021, 07:39
В серии пенальти определен первый финалист ЕВРО-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне сыграли Италия и Испания. Победа досталась итальянцам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Первый тайм остался без забитых мячей, хотя обе команды имели несколько возможностей открыть счет, больше в этом преуспели итальянцы. После перерыва итальянцам удалась быстрая контратака, и Федерико Кьеза счет открыл ударом в дальний угол ворот. Испания бросилась отыгрываться, упустила несколько моментов, Луис Энрике стал делать замены и вышедший на поле Альваро Мората реализовал выход один на один, переведя действо в овертайм. Там испанцы действовали активнее, но это не помогло. Последовала серия пенальти, а в ней Италия победила со счетом 4:2.

Во втором полуфинале в ночь со среды на четверг в 01:00 сыграют сборные Англии и Дании.

Напомним, ЕВРО-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.



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