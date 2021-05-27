В Сербии проходит Неделя казахского кино

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ – Впервые в Сербии торжественно открылась Неделя казахского кино. Её организация приурочена к 30-летию Независимости Казахстана и 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Мероприятие открыли Посол Казахстана Габит Сыздыкбеков и председатель межпарламентской группы дружбы Сербии с Казахстаном Оливера Неделькович. Почетными гостями также были депутаты Народной Скупщины, представители Правительства, дипломатического корпуса и члены Клуба друзей Казахстана в Сербии.

В своем выступлении казахстанский дипломат отметил важность проведения подобных мероприятий, которые послужат укреплению дружественных связей между странами и дают возможность ознакомиться с богатой историей и культурой казахского народа.

Посольство совместно с Министерством культуры и спорта и киностудией «Казахфильм» им. Ш. Айманова подготовили насыщенную программу для гостей и жителей Белграда.

В течение недели сербские зрители смогут увидеть такие художественные и анимационные фильмы, как «Жаужүрек мың бала», «Дорога к матери», «Аманат», «Кунанбай», «Хранитель», «Алмазный меч», «Казахское ханство. Золотой трон», «Балуан Шолак», «Жаксылык», «Музбалак» и «Культегин».