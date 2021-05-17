В сентябре в Казахстане стартует перепись населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября по 30 октября 2021 года в Казахстане будет проводиться общенациональная перепись населения. Она пройдет под девизом «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Как сообщает Бюро национальной статистики, главным новшеством национальной переписи 2021 года станет внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса.

В текущем году гражданам будет предоставлена возможность заполнить опросные листы самостоятельно в режиме онлайн, либо оффлайн при подворовом обходе.

С 1 сентября начнет работу специальный сайт sanaq.gov.kz, на котором до 15 октября казахстанцы смогут в онлайн-режиме ответить на все вопросы, которые будут задаваться в рамках переписи. Традиционный сплошной обход, пройдет с 1 по 30 октября, и будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки. Новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов при сплошном обходе. Это позволит достичь снижения трудозатрат переписного персонала, минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных, повысить уровень достоверности данных переписи населения с применением ИИН, значительно сэкономить бумагу и канцелярские принадлежности, а также повысить удобство и мобильность интервьюеров при сборе данных.

Для сбора сведений при переписи в качестве идентифицирующей информации будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. Это позволит избежать дублирования сведений.