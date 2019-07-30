В сентябре ставки по депозитам в тенге вырастут

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по всем видам депозитов физических лиц в тенге на сентябрь этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

Новые максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения рассчитаны по новой методике КФГД, в основу которой заложено рыночное ценообразование: значения для всех сберегательных вкладов и срочных вкладов от шести месяцев рассчитаны на основе средневзвешенной ставки вознаграждения на депозитном рынке, а для несрочных вкладов – на основе базовой ставки Национального Банка (НБРК).

В сентябре рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения:

• по сберегательным вкладам – поднимутся для депозитов на все сроки, с пополнением и без пополнения,

• по срочным вкладам – изменятся разнонаправленно, но в целом по всем периодам разрыв между ставками вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам усилится в пользу сберегательных вкладов,

• по несрочным вкладам – незначительно снизятся до 9,5% годовых.

Движение рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения по всем вкладам, на всех сроках продиктовано текущими трендами на депозитном рынке.

Так, рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по сберегательным вкладам, которые будут размещены в сентябре, рассчитана на основе средневзвешенных ставок вознаграждения, по которым привлекались депозиты сроком на 3, 6, 12 и 24 месяца и спреда, равного 1 процентному пункту. Значения новых максимальных ставок на разные сроки расположатся в диапазоне от 12,3% годовых (по вкладам на 24 месяца с пополнением) до 14,2% годовых – по вкладам на 24 месяца без пополнения. Для сравнения, действующие предельные ставки вознаграждения по таким депозитам составляют 11,5% и 13,5% годовых.

Ставка вознаграждения по сберегательным вкладам – самая высокая среди всех защищенных гарантией финансовых инструментов. Эти вклады созданы для быстрого накопления денег за счет повышенного вознаграждения и капитализации и подходят тем вкладчикам, которые твердо уверены, когда понадобятся деньги и не планируют досрочно пользоваться деньгами, размещенными на депозите. Гарантия КФГД по сберегательным вкладам в тенге составляет 15 миллионов тенге.

Депозиты физических лиц постепенно перетекают в стабильную зону. По итогам первого полугодия, вклады в тенге показали рост на 2,6%, вклады в иностранной валюте снизились на –5%. Доля сберегательных вкладов в общем объеме депозитного рынка остается небольшой (3%), но сберегательные вклады не только демонстрируют стабильный 5-ти кратный рост (+436% с начала года), но и выступают главным драйвером роста тенговых вкладов: в то время как объем несрочных и срочных вкладов сократился в общем на 95 миллиардов тенге, сберегательные вклады показали рост на 116 миллиардов тенге.

В линейке сберегательных вкладов вкладчики предпочитают депозиты без пополнения: в такие вклады размещается 9 из 10 тенге. 97,5% сберегательных вкладов открыто в пределах 15 миллионов тенге, а значит – эти вклады защищены гарантией на полную сумму с учетом накопленного вознаграждения.

Рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по срочным вкладам на 6, 12 и 24 месяца также рассчитана на основе средневзвешенных рыночных ставок вознаграждения плюс спред, равный 1 процентному пункту. Исключение составили 3-месячные срочные вклады, значение по которым сложилось на основе базовой ставки (так как рыночная ставка по таким вкладам сложилась ниже базовой). Самая высокая рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения среди срочных вкладов предусмотрена для вкладов на 24 месяца без пополнения – 11,9%, а самая низкая – 10% годовых – для вкладов на 3 месяца.

Срочные вклады могут решать те же задачи, что и сберегательные вклады, то есть ускорять целевые накопления. Вкладчики, предпочитающие срочные вклады, более мобильны в распоряжении своими деньгами. Поскольку ограничений досрочного снятия денег меньше, доходность срочных вкладов ниже, чем сберегательных, но выше, чем доходность несрочных вкладов.

Срочные вклады не так востребованы, как сберегательные вклады, несмотря на то, что для вкладчиков предусмотрена более высокая мобильность в распоряжении деньгами на депозите. Сегодня объем срочных вкладов остается практически на том же уровне, что в октябре 2018 года. Среди срочных вкладов более востребованы вклады с правом пополнения: на такие вклады приходится 83% от объема срочных вкладов.

Рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по несрочным вкладам, которые будут размещены в сентябре, также рассчитана по новой методике. При текущей базовой ставке 9% и спреде 0,5 процентного пункта рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по несрочным вкладам в сентябре составит 9,5% годовых независимо от срока. В данный момент, до 1 сентября, по этим вкладам можно получить доходность до 9,8% годовых.

Несрочный вклад – это самый привычный казахстанцам финансовый инструмент. Фактически, такие вклады подходят тем вкладчикам, которые делают сбережения на непредвиденные расходы и которым важно иметь возможность распоряжаться деньгами в любой момент. Сегодня 6 из 10 тенге на депозитном рынке размещено в несрочные вклады.

Начиная с сентября рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения по депозитам в тенге будут обновляться ежемесячно.

Справка

30 июля КФГД объявил, что рекомендуемые максимальные ставки по сберегательным и срочным вкладам в тенге свыше шести месяцев будут рассчитываться на основании рыночных трендов, а по несрочным вкладам – на основании базовой ставки. Предусмотрен спред сверх средних рыночных значений и базовой ставки НБРК. Начиная с сентября КФГД ежемесячно будет публиковать таблицу рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения по всем видам вкладов в тенге. Подобная практика применяется в США и в Российской Федерации – с еженедельной и ежемесячной частотой публикации значений, соответственно.

КФГД устанавливает максимальные ставки вознаграждения с 1 июля 2008 года, чтобы регулировать ставки взносов банков-участников в систему гарантирования депозитов. Максимальные ставки КФГД носят рекомендательный характер для банков-участников.

Вновь опубликованные рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения по вкладам не распространяются на ранее открытые вклады за исключением пролонгации вклада в период их действия.

Рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения по депозитам в иностранной валюте не изменились и составляют:

• 2% годовых – по сберегательным и срочным вкладам в иностранной валюте от одного года,

• 1% годовых – по остальным вкладам в иностранной валюте.