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    В сентябре будет объявлен новый пакет реформ, связанный с переформатированием судебной системы - Глава государства

    17 Июня 2022, 21:28

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Что касается реформ правоохранительной системы, то в сентябре мной будет объявлен новый пакет реформ, связанный с переформатированием судебной системы, сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со сыслкой на пресс-службу Акорды.

    «Это актуальная проблема для Казахстана. Сейчас осуществляется реформа полицейской службы. Она идет не без трудностей, это реформа. Тем не менее, полагаю, что в конечном счете мы добьемся успеха. Главное - политическая воля и поддержка граждан станы», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    «У нас были шатания в области правоохранительной системы, то мы уходили в гуманизм, то уходили в ужесточение, не было понимания, что мы хотим. Сейчас у нас «золотая середина», которая четко базируется на потребностях наших граждан», - добавил Президент Казахстана.

    По словам Президента, граждане хотят видеть в полицейских неподкупных защитников.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

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