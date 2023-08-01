В Сенегале беспорядки и волнения

ДАКАР. КАЗИНФОРМ - Еще одна африканская страна охвачена протестами и столкновениями - в Сенегале начались беспорядки после задержания лидера оппозиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.



В Сенегале вспыхнули столкновения после того, как лидер оппозиции Усман Сонко был обвинен в мятеже, а его партия распущена. Власти также ограничили интернет-услуги, чтобы противодействовать тому, что они называют «ненавистническими и подрывными» сообщениями.

Ранее Сонко, который является яростным критиком действующего главы государства Маки Саля объявил, что намерен участвовать в президентских выборах в феврале следующего года. Его популярность растет, особенно среди молодежи, и в нем видят угрозу правящей партии. В июне Сонко был приговорен к двум годам тюрьмы за растление малолетних, что лишает его возможности баллотироваться.

Сам Маки Саль объявил, что не пойдет на третий срок, но, как ожидается, поддержит кандидата от своей партии.

Политическая неразбериха потрясла страну, которая долгое время считалась оплотом демократии в Западной Африке. Сенегал входит в число африканских стран, участвующих в совместных усилиях по преодолению кризиса в Нигере.