В Сенате состоялась встреча с вице-президентом Всемирного банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Аскар Шакиров провел переговоры с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, в ходе которых состоялось обсуждение вопросов взаимодействия Казахстана с данной международной организацией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

Вице-спикер отметил важность стратегического партнерства с Всемирным банком. В настоящее время в Казахстане при содействии банка реализуются 12 проектов на общую сумму в 3,5 млрд долларов, в частности в социально-экономической и экологической сферах.

Анна Бьерде в качестве основных направлений деятельности банка в Казахстане обозначила содействие инклюзивному росту, укреплению человеческого капитала, повышению эффективности государственного сектора, институциональному развитию страны. В данном контексте отдельный интерес представляет техническое содействие Правительству в совершенствовании бюджетирования, ориентированного на результат.

Собеседники обсудили итоги климатического саммита в Глазго, планы Казахстана по сокращению выбросов парниковых газов на 15%, достижению углеродной нейтральности до 2060 года. Была высказана поддержка инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию в нашей стране Регионального климатического хаба Центральной Азии по устойчивому развитию.

Вице-президент Всемирного банка высказала заинтересованность в скорейшей ратификации Казахстаном Программы устойчивого развития животноводства, которая будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов. В данной связи было подчеркнуто лидерство Казахстана в борьбе с климатическими изменениями посредством совершенствования инструментов развития животноводческой отрасли.

«Вопросы устойчивого развития, включая рациональное использование водных ресурсов, защиту окружающей среды, имеют первостепенное и повсеместное значение. Борьба с последствиями катастрофы Аральского моря является общей проблемой государств Центральной Азии и должна решаться на двусторонней и многосторонней основах», - заявил вице-спикер Сената. Реализованные при поддержке банка экологические проекты способствовали повышению уровня воды, восстановлению рыболовства в северной части Аральского моря, а также улучшению экологической обстановки в целом.

Представитель Всемирного банка выразила готовность содействовать Казахстану в реализации Целей устойчивого развития и способствовать продвижению инициатив в борьбе с изменением климата.