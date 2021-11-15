+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 1 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Сенате состоялась встреча с вице-президентом Всемирного банка

15 Ноября 2021 11:07
Поделиться:
В Сенате состоялась встреча с вице-президентом Всемирного банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Аскар Шакиров провел переговоры с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, в ходе которых состоялось обсуждение вопросов взаимодействия Казахстана с данной международной организацией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

Новости по теме
В Иртыш выпустили молодь осетровых в Павлодарской области
445 гектаров засажено новым лесом в Карагандинской области Казахстан выразил готовность разместить в МФЦА «зеленые» облигации тюркских стран Президент РК предложил лидерам тюркских стран создать Международный консорциум по развитию водородной энергетики

Вице-спикер отметил важность стратегического партнерства с Всемирным банком. В настоящее время в Казахстане при содействии банка реализуются 12 проектов на общую сумму в 3,5 млрд долларов, в частности в социально-экономической и экологической сферах.

Анна Бьерде в качестве основных направлений деятельности банка в Казахстане обозначила содействие инклюзивному росту, укреплению человеческого капитала, повышению эффективности государственного сектора, институциональному развитию страны. В данном контексте отдельный интерес представляет техническое содействие Правительству в совершенствовании бюджетирования, ориентированного на результат.

Собеседники обсудили итоги климатического саммита в Глазго, планы Казахстана по сокращению выбросов парниковых газов на 15%, достижению углеродной нейтральности до 2060 года. Была высказана поддержка инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию в нашей стране Регионального климатического хаба Центральной Азии по устойчивому развитию.

Вице-президент Всемирного банка высказала заинтересованность в скорейшей ратификации Казахстаном Программы устойчивого развития животноводства, которая будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов. В данной связи было подчеркнуто лидерство Казахстана в борьбе с климатическими изменениями посредством совершенствования инструментов развития животноводческой отрасли.

«Вопросы устойчивого развития, включая рациональное использование водных ресурсов, защиту окружающей среды, имеют первостепенное и повсеместное значение. Борьба с последствиями катастрофы Аральского моря является общей проблемой государств Центральной Азии и должна решаться на двусторонней и многосторонней основах», - заявил вице-спикер Сената. Реализованные при поддержке банка экологические проекты способствовали повышению уровня воды, восстановлению рыболовства в северной части Аральского моря, а также улучшению экологической обстановки в целом.

Представитель Всемирного банка выразила готовность содействовать Казахстану в реализации Целей устойчивого развития и способствовать продвижению инициатив в борьбе с изменением климата.

Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Сенат   #Всемирный банк  
Поделиться:
Новости по теме
В Иртыш выпустили молодь осетровых в Павлодарской области
445 гектаров засажено новым лесом в Карагандинской области
Казахстан выразил готовность разместить в МФЦА «зеленые» облигации тюркских стран
Президент РК предложил лидерам тюркских стран создать Международный консорциум по развитию водородной энергетики
Популярное
1 Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
2 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
3 Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
4 Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
5 Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
6 Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Читайте также
Евросоюз сократит выбросы на 55 процентов к 2030 году – Урсула фон дер Ляйен
Сенаторы обсудили вопросы переселения на выездном совещании в СКО
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив