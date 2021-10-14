В Сенате состоялась встреча с помощником Генсека ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Аскар Шакиров встретился с помощником Генерального секретаря ООН Мирьяной Спольярич Эггер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе переговоров собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества Казахстана с ООН.

Одной из центральных тем встречи стала повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года.

«В Казахстане основные параметры национальных программ приведены в соответствие с Целями устойчивого развития ООН (ЦУР). В настоящее время они на 80% интегрированы в стратегические документы страны. В 2022 году на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию Казахстан представит свой второй Добровольный национальный обзор прогресса в достижении в этой области. Парламент Казахстана играет ключевую роль в реализации ЦУР на национальном уровне», - заявил Аскар Шакиров.

Была отмечена важность реализации инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева по созданию в Казахстане регионального Центра ЦУР для стран Центральной Азии и Афганистана под эгидой ООН.

В ходе обсуждения ситуации в Афганистане помощник Генерального секретаря ООН высоко оценила решение Главы государства о размещении в Алматы временного удаленного офиса Миссии ООН по содействию этой стране.

«Решение временно разместить Миссию ООН по содействию Афганистану в Алматы стало признанием роли Казахстана в обеспечении региональной и глобальной безопасности. Наша страна готова внести свой вклад в международные усилия по оказанию гуманитарной помощи Афганистану», - отметил вице-спикер.

Аскар Шакиров пригласил специализированные учреждения ООН сотрудничать с агентством KazAID, уполномоченным органом в области официальной помощи развитию (ОПР), путем реализации совместных проектов в развивающихся странах. За последние 20 лет Казахстан выделил зарубежным странам более 540 миллионов долларов на цели, аналогичные ОПР.

Представитель ООН отметила успешное развитие Казахстана, который, по её словам, за эти годы превратился из страны рецепиента в страну-донора и достиг большого прогресса в человеческом развитии. Подчеркнув эффективность проводимых в Казахстане преобразований, она отметила, что права человека становятся важным аспектом политики и программ развития ПРООН.

Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества между структурами ООН, отвечающими за ЦУР, и Парламентской Ассамблеей ОБСЕ, которую казахстанский сенатор представляет в качестве вице-президента и Спецпредставителя Ассамблеи по ЦУР.