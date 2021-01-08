Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

В Сенате состоялась встреча с наблюдателями от Верховной Рады Украины

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Января 2021, 13:37
В Сенате состоялась встреча с наблюдателями от Верховной Рады Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Аскар Шакиров встретился с делегацией депутатов Верховной Рады Украины, прибывших для наблюдения за выборами в Мажилис Парламента и маслихаты РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Вице-спикер Сената проинформировал о подготовке к предстоящим выборам, отметив важность участия международных наблюдателей в избирательном процессе.

«Казахстан придаёт большое значение организации выборного процесса в строгом соответствии с общепризнанными стандартами» , - сказал А.Шакиров.

Было отмечено, что наша страна принимает все необходимые меры по обеспечению должного уровня проведения голосования, принимая во внимание соответствующие рекомендации авторитетных международных организаций. За истекший год Казахстан предпринял конкретные действия по совершенствованию политической системы страны. В 2020 году была законодательно обеспечена реализация президентского пакета политических реформ, в том числе введена 30% квота для женщин и молодёжи в партийных списках, упрощён порядок регистрации политических партий, внедряется институт парламентской оппозиции.

В свою очередь украинские парламентарии отметили высокий организационный уровень подготовки к выборам и положительно оценили оказанную поддержку, которая содействует международным организациям в наблюдательном процессе.

Во встрече принял участие член группы по сотрудничеству Сената Парламента РК с Верховной Радой депутат Алтынбек Нухулы.


Сенат   Украина   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом