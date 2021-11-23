В Сенате состоялась встреча с Генеральным cекретарём ТюркПА
Стороны приветствовали переименование Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию тюркоязычных государств и принятие концептуального документа «Перспективы тюркского мира-2040».
В ходе встречи была отмечена необходимость активизации работы парламентариев стран-участниц ТюркПА по реализации основных пунктов Туркестанской декларации, нацеленных на дальнейшее углубление сотрудничества между тюркскими государствами. Также была подчеркнута важность одобрения предложений казахстанской стороны по модернизации ТюркПА, включая вопросы укрепления секретариата Ассамблеи, совершенствования регламента работы, увеличения штата и бюджета Организации.
Вице-спикер Сената отметил важность для казахстанских парламентариев участия в работе данной международной организации.