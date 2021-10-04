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    12:02, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Сенате рассмотрят законопроекты по совершенствованию сотрудничества Вооруженных сил стран СНГ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили повестку заседания Сената, запланированного на 7 октября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В повестку заседания включены два законопроекта « О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств « и « О ратификации Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств «.

    Ратификация первого Соглашения определяет порядок формирования, применения и завершения деятельности Совместного подразделения, его статуса на территории принимающей либо транзитной стороны, а также статуса военнослужащих сторон в период проведения гуманитарного разминирования. В свою очередь, ратификация Соглашения о Совместной системе связи будет способствовать повышению эффективности функционирования систем связи Вооруженных сил стран-участниц Соглашения.

    Кроме того, поступившие ранее из Мажилиса законопроекты « О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря «, « О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря « и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма « на заседании Бюро были переданы в работу профильным Комитетам Сената.

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