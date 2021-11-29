В Сенате рассмотрят законопроект об амнистии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили вопросы, предложенные к рассмотрению на предстоящем заседании Сената, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В повестку заседания Сената включено обсуждение законопроекта « Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан «.

Проект Закона разработан как единовременный акт гуманности уголовно-правового характера. Документ направлен на освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, не несущие серьезной угрозы безопасности граждан и государства. Амнистия не применяется к лицам, совершившим опасные, тяжкие или особо тяжкие, а также террористические и экстремистские преступления.

Также в повестку заседания войдет рассмотрение законопроекта « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности «, который предназначен для совершенствования процедуры оформления, размещения визуальной информации, упрощения порядка создания и регистрации религиозных объединений, а также создания благоприятных условий для межконфессионального взаимодействия.

Кроме того, поступившие ранее из Мажилиса законопроекты на заседании Бюро были распределены между Комитетами Сената для дальнейшей работы.