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В Сенате рассмотрят законопроект об амнистии

29 Ноября 2021 17:04
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В Сенате рассмотрят законопроект об амнистии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили вопросы, предложенные к рассмотрению на предстоящем заседании Сената, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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В повестку заседания Сената включено обсуждение законопроекта « Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан «.

Проект Закона разработан как единовременный акт гуманности уголовно-правового характера. Документ направлен на освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, не несущие серьезной угрозы безопасности граждан и государства. Амнистия не применяется к лицам, совершившим опасные, тяжкие или особо тяжкие, а также террористические и экстремистские преступления.

Также в повестку заседания войдет рассмотрение законопроекта « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности «, который предназначен для совершенствования процедуры оформления, размещения визуальной информации, упрощения порядка создания и регистрации религиозных объединений, а также создания благоприятных условий для межконфессионального взаимодействия.

Кроме того, поступившие ранее из Мажилиса законопроекты на заседании Бюро были распределены между Комитетами Сената для дальнейшей работы.

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#Сенат  
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