17 Октября 2022, 15:26

В Сенате рассмотрят поправки о делимитации казахстанско-туркменской границы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания палаты, запланированного на 20 октября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

На заседании палаты, которое состоится в предстоящий четверг, будет рассмотрен законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море».

Ратификация документа позволит обеспечить благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов, а также стабильность на государственной границе двух стран.

Также депутаты рассмотрят проект Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации».

Вступление в силу протокола обеспечивает указанным лицам реализацию и защиту пенсионных прав, приобретенных ими при осуществлении трудовой деятельности в Комиссии и Суде ЕАЭС, наряду с другими категориями граждан, располагающими правом на пенсию за выслугу лет в Российской Федерации.

В ходе заседания члены Бюро также распределили между постоянными Комитетами Сената законопроекты, поступившие из Мажилиса.

Фото: senate.parlam.kz