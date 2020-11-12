В Сенате приняли поправки по введению 3% налога для предпринимателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы предложили на 2 года малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за карантинных мер, снизить налог до 3%. Вместо 10-20% за корпоративный и 10% за индивидуальный подоходный налог компаниям и индивидуальным предпринимателям надо будет оплачивать альтернативный розничный налог в размере всего 3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для поддержки сектора, значительно пострадавшего от пандемии, предлагается освободить малый и средний бизнес от НДС и социального налога на 2 года. По поручению Главы государства вводится розничный налог в размере 3% от дохода», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании высшей палаты.

Более того, пострадавшие в период карантинных мер будут освобождены от уплаты НДС и социального налога. Причём эти изменения действуют для всех субъектов МСБ, пострадавших от пандемии. Такие поправки в Налоговый кодекс предложили депутаты Сената.

Необходимость предоставления мер поддержки малому и среднему предпринимательству, как в виде создания особых налоговых режимов, так и в части упрощения налогового администрирования обсуждалась депутатами Сената на различных площадках.

«Малый и средний бизнес переживает непростые времена, фактически, приняв на себя основной удар пандемии. Поэтому в рамках законопроекта сенаторами по предложению Главы государства были предложены нормы по введению нового режима розничного налога», - отметил сенатор Едиль Мамытбеков.

Сенат принял и другие изменения в Налоговый кодекс для поддержки предпринимателей. Депутаты убеждены, что бизнесу понадобится не один год для полного восстановления после месяцев простоя и потери доходов из-за ограничительных мер. Поэтому сенаторы считают, что необходимо не только снижать налоговую нагрузку, но и оказывать бизнесу другие виды государственной поддержки. Перечень наиболее пострадавших секторов экономики будет определён Правительством.

Сенаторы проголосовали за возвращение законопроекта в Мажилис. Если мажилисмены поддержат предложенные сенаторами поправки, документ уйдет на подпись Главе государства.

Ранее Президент страны в своем Послании поручил дать право предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота.