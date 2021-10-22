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    20:46, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Сенате презентован законопроект «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете Сената по финансам и бюджету под председательством Ольги Перепечиной сегодня прошла презентация законопроекта «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    По словам вице-министра финансов, общий объем расходов республиканского бюджета планируется в 2022 году в сумме 15,9 трлн тенге, в 2023 году – 15,6 трлн тенге, в 2024 году – порядка 16 трлн тенге. Обсуждение данного законопроекта будет продолжено на заседаниях рабочих групп и постоянных Комитетов Сената, отметила Ольга Перепечина.

    Также на мероприятии был озвучен прогноз социально-экономического развития страны на 2022 - 2026 годы и рассмотрен законопроект о гарантированном трансферте из Национального фонда на следующие три года.

    Было отмечено, что реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%, а в 2026 году он достигнет 5,2%. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2022 году по прогнозам составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге.

    Как отметил вице-министр национальной экономики, гарантированный трансферт предлагается определить в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге и в 2024 году - 2,0 трлн тенге.

    Кроме того, сенаторы заслушали доклад о денежно-кредитной политике Республики Казахстан.

    В ходе обсуждения законопроектов представители госорганов отвечали на вопросы сенаторов относительно финансирования национальных проектов, принятия антиинфляционных мер, разработки методики оценки бюджетных программ субсидирования и другие.


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