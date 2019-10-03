В Сенате предложили повысить ответственность чиновников за неэффективное исполнение бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената РК Дарига Назарбаева провела заседание Совета по совершенствованию бюджетного законодательства, на котором перед депутатами с презентацией Дорожной карты по реформированию бюджетного процесса выступил министр национальной экономики Руслан Даленов. Один из поднятых министром вопросов – неэффективность расходования бюджетных средств, выделяемых по госпрограммам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Мы провели анализ 10 госпрограмм, которые реализовывались с 2011 по 2018 год. В целом по ним было освоено почти 9 триллионов тенге, но бюджет на 608 миллиардов тенге, на наш взгляд, был освоен неэффективно. В частности, не было увеличения доходов, не создано рабочих мест и так далее. Мы считаем, что нужно установить ответственность за неэффективную реализацию госсредств, а отчеты по реализации госпрограмм дополнить разделами по выплаченным налогам, доходам, созданным новым рабочим местам, объемам выпуска продукции и так далее», - предложил Руслан Даленов.

Глава МНЭ РК предложил внести поправки в постановление о системе госпланирования, касающиеся оценки социально-экономического эффекта программ, выводов по итогам реализации предыдущих программ, карты индикаторов, а также проведения внеплановой оценки госпрограмм. Также предполагается внедрить встречные обязательства для индивидуальных предпринимателей, предприятий и организаций, получающих господдержку.

Глава Сената Д.Назарбаева поддержала необходимость выработать предложения по усилению ответственности за неэффективное использование средств в рамках госпрограмм.

«У нас часто бывает, что человек возглавлял целую отрасль, разработал госпрограмму, а через какое-то время видим, что все это было неэффективно или были ошибочно выбраны приоритеты, нанесен ущерб государственной казне, но спросить не с кого, потому что произошла кадровая ротация и уже другие люди пришли. Ответственного нет, хозяина нет. Уже столько случаев было в нашей с вами практике. Поэтому у нас предложение: независимо от смены работы, должен нести ответственность за предыдущую деятельность», - сказала глава Сената.

Кроме того, важным моментом станет обсуждение размеров административного штрафа за неэффективное использование бюджета, который, по мнению депутатов, не должен быть формальным, а должен начисляться соразмерно ущербу. Вопрос внесения в КоАП таких штрафов прорабатывается в настоящее время прорабатывается депутатами Сената совместно со Счетным комитетом.