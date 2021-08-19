+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 27 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Сенате Парламента РК состоялась встреча с делегацией Европейского Союза

19 Августа 2021 14:42
Поделиться:
В Сенате Парламента РК состоялась встреча с делегацией Европейского Союза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Аскар Шакиров встретился со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Новости по теме
В Ташкенте обсудили перспективы взаимодействия стран Центральной и Южной Азии
Взаимодействие ЕС со своими партнерами в ЦА будет приобретать все большее значение – Жозеп Боррель Строительство новой районной поликлиники обсудили сенаторы в Мангыстауской области Сенаторы встретились с жителями Шымкента

Представитель ЕС была проинформирована об основных направлениях деятельности Сената, а также о принятых депутатами законах, направленных на реализацию модернизационной повестки Главы государства.

Вице-Спикер подчеркнул, что Казахстан уделяет первостепенное внимание вопросам укрепления демократии, верховенства права и прав человека, тем самым демонстрируя готовность к конструктивному диалогу на всех уровнях взаимодействия. Было отмечено, что наша страна является полноправным участником практически всех международных документов в сфере прав человека, в том числе 7 основных правозащитных конвенций ООН.

Важной темой обсуждения явились вопросы активизации межпарламентских связей.

«Мы придаем большое значение развитию сотрудничества в межпарламентском направлении. В настоящее время в Европарламенте функционирует Группа дружбы Казахстана и Евросоюза, которая имеет существенный потенциал для способствования развитию торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей. Уверен, что активизация этой работы внесет свой важный вклад в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и укрепления межпарламентских связей», - сказал Аскар Шакиров.

Были также обсуждены актуальные проблемы центральноазиатского региона, включая ситуацию в Афганистане.


Подписывайтесь на наш канал:

#Сенат   #Евросоюз  
Поделиться:
Новости по теме
В Ташкенте обсудили перспективы взаимодействия стран Центральной и Южной Азии
Взаимодействие ЕС со своими партнерами в ЦА будет приобретать все большее значение – Жозеп Боррель
Строительство новой районной поликлиники обсудили сенаторы в Мангыстауской области
Сенаторы встретились с жителями Шымкента
Популярное
1 Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
2 Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
3 Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
4 В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
5 Когда можно прививаться от COVID-19 после перенесенной болезни
6 Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
Читайте также
Глава Европейского совета сделал заявление по ситуации в Афганистане
У нас многогранная повестка сотрудничества с Казахстаном – спецпредставитель Евросоюза по ЦА Терхи Хакала
Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
Когда можно прививаться от COVID-19 после перенесенной болезни
Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив