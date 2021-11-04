РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:53, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В Сенате обсуждают законопроект по созданию ракетного комплекса «Байтерек»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Мухтара Кул-Мухаммеда состоялось расширенное заседании комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности, где был обсужден законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Ратификация Протокола позволит актуализировать ряд условий Соглашения по финансовым обязательствам и перераспределить обязанности в совместном предприятии.

    Кроме того, документ предусматривает взаимные обязательства сторон, направленные на начало лётных испытаний космического ракетного комплекса «Байтерек» с ракетой-носителем среднего класса в 2023 году.

    Принятие законопроекта, заключил сенатор Мухтар Кул-Мухаммед, позволит расширить казахстанско-российское сотрудничество и чётко разграничит обязанности сторон для обеспечения пусков с космического ракетного комплекса «Байтерек».

    По итогам расширенного заседания комитета, депутаты приняли решение передать законопроект на рассмотрение палаты.


    Теги:
    Сенат Официально Парламент
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!