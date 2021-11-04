В Сенате обсуждают законопроект по созданию ракетного комплекса «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Мухтара Кул-Мухаммеда состоялось расширенное заседании комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности, где был обсужден законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Ратификация Протокола позволит актуализировать ряд условий Соглашения по финансовым обязательствам и перераспределить обязанности в совместном предприятии.

Кроме того, документ предусматривает взаимные обязательства сторон, направленные на начало лётных испытаний космического ракетного комплекса «Байтерек» с ракетой-носителем среднего класса в 2023 году.

Принятие законопроекта, заключил сенатор Мухтар Кул-Мухаммед, позволит расширить казахстанско-российское сотрудничество и чётко разграничит обязанности сторон для обеспечения пусков с космического ракетного комплекса «Байтерек».

По итогам расширенного заседания комитета, депутаты приняли решение передать законопроект на рассмотрение палаты.