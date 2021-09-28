В Сенате обсуждают законопроект по совершенствованию системы госзакупок
В числе новелл законопроекта - сокращение количества оснований для осуществления государственных закупок способом из одного источника.
«Законопроект предусматривает осуществление государственных закупок способом из одного источника путём прямого заключения договора лишь в исключительных случаях. Кроме того, должностное лицо, принявшее решение о госзакупе из одного источника, в случае его неэффективности будет в обязательном порядке нести персональную ответственность», - сказал сенатор Едил Мамытбеков.
Документ также предусматривает 4 новых способа проведения государственных закупок, в том числе способ конкурса с использованием рамочного соглашения, рейтингово-балльной системы, через электронный магазин и закупки с использованием расчёта стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров, работ и услуг.