В Сенате обсуждают законопроект по совершенствованию системы госзакупок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи автомобильного транспорта и обороны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В числе новелл законопроекта - сокращение количества оснований для осуществления государственных закупок способом из одного источника.

«Законопроект предусматривает осуществление государственных закупок способом из одного источника путём прямого заключения договора лишь в исключительных случаях. Кроме того, должностное лицо, принявшее решение о госзакупе из одного источника, в случае его неэффективности будет в обязательном порядке нести персональную ответственность», - сказал сенатор Едил Мамытбеков.

Документ также предусматривает 4 новых способа проведения государственных закупок, в том числе способ конкурса с использованием рамочного соглашения, рейтингово-балльной системы, через электронный магазин и закупки с использованием расчёта стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров, работ и услуг.