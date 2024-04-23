В Сенате обсуждают законы о международном сотрудничестве в области здравоохранения и доступа к лекарствам

Депутаты комитета Сената по социально-культурному развитию и науке на расширенном заседании обсудили Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

Соглашение направлено на укрепление сотрудничества в сфере общественного здравоохранения между государствами-участниками СНГ и правовой основы развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам. Документом регламентируется порядок помощи государствам СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, предусматривается создание специализированных противоэпидемических бригад, а также определяются основные направления работы и условия их использования.

Кроме того, сенаторы рассмотрели Закон «О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности», направленный на упрощение доступа к лекарственным препаратам странам, нуждающимся в доступной медицине. Протокол предоставляет странам-участникам Всемирной торговой организации право производить лекарственные средства по принудительным лицензиям для экспорта без разрешения правообладателя запатентованных средств. Документом уточняются условия выдачи принудительных лицензий. В частности, предусматривается, что производство лекарственных средств по принудительной лицензии для последующего экспорта осуществляется в объеме, необходимом для нужд конкретной импортирующей страны.

По словам сенаторов, принятие закона будет способствовать упрощению доступа к лекарственным препаратам, содействию развития фармацевтической промышленности в стране, а также созданию благоприятных условий доступа Казахстана на мировые рынки для развития торговли.

По итогам обсуждения членами комитета было принято решение направить закон на рассмотрение на заседании палаты.