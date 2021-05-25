В Сенате обсудили вопросы о закупках в квазигоссекторе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось расширенное заседание Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, где депутаты обсудили вопросы регулирования закупок квазигоссектора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенаторы рассмотрели законопроекты «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

Документы направлены на совершенствование законодательства в сфере закупок. Для этого законопроектом определяются принципы и способы осуществления закупок, ограничения, связанные с участием в закупках, правила планирования закупок и квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам. Кроме того, устанавливаются вопросы контроля за соблюдением законодательства о закупках и обжалование действий, решений заказчика, организатора закупок, тендерной комиссии и других.

«Вводятся нормы, регламентирующие последствия предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации, а также по формированию реестра недобросовестных участников закупок. В свою очередь контроль за соблюдением требований законодательства о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора будет проводиться централизованной службой по контролю за закупками и уполномоченным органом в компетентной сфере», - отметил сенатор Ерик Султанов.

По словам сенаторов, принятие законопроектов должно способствовать эффективному функционированию системы закупок, а также повысить прозрачность процедур и минимизировать коррупционные риски.