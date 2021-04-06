В Сенате обсудили сотрудничество Казахстана и Кыргызстана в сфере миграции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы обсудили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции». В рамках этого Соглашения стороны планируют усилить двустороннее сотрудничество в сфере миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В период коронавируса большое количество мигрантов не могли выехать с территории Казахстана. В связи с этим, было принято постановление Правительства, согласно которому были продлены сроки их пребывания в Казахстане. В начале года миграционной службой совместно с Международной организацией миграции была проведена работа, в следствии которой 133 тысячи мигрантов вернулись на родину.

Председатель Комитета Владимир Волков проинформировал участников расширенного заседания о том, что в период пандемии коронавируса более 3 тысяч иностранных граждан были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Также возбуждено 27 уголовных дел за организацию незаконного канала транзита через Казахстан.

Депутат Сената Нурлан Бекназаров отметил, что основная задача законопроекта заключается в создании благоприятных условий для осуществления обмена сведениями касающихся миграционных процессов и вопросов гражданства, а также выявления каналов незаконной миграции.

«Документ осуществляет взаимодействие в области миграции и защиты прав граждан. Принятие законопроекта позволит создать правовую основу по повышению эффективности сотрудничества двух стран в борьбе с незаконной миграцией и урегулированию миграционных процессов», - сказал сенатор.

Ожидается, что страны-участницы Соглашения при необходимости смогут получать сведения о регистрации по месту жительства граждан двух стран, пребывающих на территории другой.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам внёс законопроект на рассмотрение Палаты.