В Сенате обсудили нормы по проведению аттестации аварийно-спасательных служб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности обсудили изменения в Закон о международных договорах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Законопроектом определяются порядок и условия действия международных договоров Казахстана, учитывающих интересы нашей страны во взаимоотношениях с государствами и международными организациями. Документ предусматривает нормы в виде приостановления действия или выполнения их отдельных положений.

«Законопроект позволит обеспечить учёт интересов Казахстана во взаимоотношениях с государствами и международными организациями, не выполняющими свои обязательства, путём принятия ответных мер в виде приостановления выполнения международных договоров или их отдельных положений», - сказал Председатель Комитета Мухтар Кул-Мухаммед.

Сенаторы обсудили и законопроект по вопросам промышленной безопасности. Законодательно предлагается закрепить аттестацию профессиональных аварийно-спасательных служб, повышения уровня производственного контроля, своевременного обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов. Кроме того, будут использоваться вторичные энергетические ресурсы для генерации электроэнергии. В ходе обсуждения законопроекта сенаторы предложили поправки, направленные на сохранение ранее назначенных жилищных выплат до исполнения обязательств по ипотечному договору и договору аренды жилья с последующим выкупом для сотрудников органов внутренних дел, получивших увечье при исполнении служебных обязанностей.

Также на расширенном заседании профильного Комитета сенаторы рассматривали ратификацию Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов. Конвенция определяет порядок уведомлений об авариях, меры по установлению местонахождения затонувшего судна и по облегчению его удаления.

Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности внёс законопроекты на рассмотрение Палаты.