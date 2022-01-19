В Сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы о Первом Президенте РК – Канат Нуров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы «О Первом Президенте РК – Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете Безопасности РК» в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит Президенту РК - по должности, а не по личности». Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Канат Нуров, передает МИА «Казинформ.

«Последняя речь Главы государства в Парламенте была по сути революционной, народ вздохнул с облегчением. Теперь Парламент и Правительство должны все его посылы реализовать полностью, срочно и точно. Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство Первого Президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете Безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении Мажилиса. В Сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы «О Первом Президенте РК – Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете Безопасности РК» в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит Президенту РК - по должности, а не по личности»,- написал Канат Нуров в Facebook .

«Но что меня лично несколько напрягает, так это то, что возникают сигналы о том, что может начаться передел собственности, который если начнется, то уже не остановится. Я понимаю, что на это сейчас, как и всегда впрочем, очень мощный социальный запрос, но это дело надо прекратить. В тот же новый фонд «Народу Казахстана» должны перечислять средства только олигархи. Все остальное частное предпринимательство и уж тем более трудовые коллективы государственных и квазигосударственных организаций должны быть освобождены от добровольно-принудительных поборов. Нам нужно уничтожить политические монополии в экономике и разобраться с финансово-валютными потоками, связанными с экспортом полезных ископаемых, сделать их прозрачными. Нам нужно упорядочивать экономику и политику, а не охотиться на ведьм, чтобы лишить собственности как можно больше людей. Если кто что похитил, пусть в этом разбирается суд. Главное, чтобы больше никто не «сидел на трубе», а если и сидел, то прозрачно, под общественным контролем. И вообще нам нужно вовремя остановиться», - заявил мажилисмен.

По его словам, нам нужно «юридическое равноправие даже самых неравных по факту лиц, правительство должно быть равноправно отдельному гражданину в суде».

«Но нам не нужно социального равенства всех и всего. Это мы уже проходили. Давайте бороться с бедностью, а не богатством. Пора перестать умиляться тем, как элиты живут также бедно, как и простой народ. Это дешевое зрелище. Намного лучше, когда простой человек не настолько беден, чтобы лично зависеть от богатого. Надо, чтобы он мог спокойно уволиться, работать на другого или жить на пособие, а не исполнять указания самодуров или насильников ради выживания своей семьи. Поэтому я на 100 % поддерживаю сейчас призыв Главы государства к правоохранительным органам обеспечить защиту прав человека у каждого задержанного, неважно на чьей стороне он выступал. Мы защитили безопасность своей национальной государственности именно для этого. Здесь нет побежденных, никто не должен терять всё. Соблюдение права вообще и конституционного права в частности это единственно всеобщая ценность сейчас, в это лихое время перемен. Эту лампочку нельзя выключать», - подчеркнул К.Нуров.



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