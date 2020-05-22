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В семи регионах страны объявлено штормовое предупреждение

22 Мая 2020 20:05
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В семи регионах страны объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 23 мая в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ночью и утром ожидается местами туман. Ветер южный днем местами 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер южный днем местами 18 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-западный, днем местами 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается гроза, днем пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с.

Днем в Актюбинской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области на западе ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-100 %



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Ключевые слова: Актюбинская область, Атырауская область, Западно-Казахстанская область, Костанайская область, Кызылординская область, Северо-Казахстанская область, Мангистауская область, погода,
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