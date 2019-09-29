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В семи регионах Казахстана сохранятся ночные заморозки

29 Сентября 2019 06:36
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В семи регионах Казахстана сохранятся ночные заморозки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неустойчивый характер погоды на территории Казахстана определяется влиянием северного циклона с районов Карского моря, в связи с чем 29 сентября местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на юго-востоке - сильные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Местами по республике ожидается туман, ветер 15-25 м/с, на юге с пыльной бурей, на юго-востоке возможен град.

В Туркестанской, Жамбылской областях утром и днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестансткой области – местами шквал, пыльная буря.

В Алматинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-23 м/с, в Алматинской области – возможен град.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях – местами туман.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, Северо-Казахстанской области порывы 25 м/с, ночью и утром – туман, на севере Карагандинской области местами – гололед.

В Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами сохраняется мороз 3 градуса.

В Кызылординской, Туркестанской, в западной половине Жамбылской, на юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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Ключевые слова: Погода,
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