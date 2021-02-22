В семи районах ВКО проведут профилактические взрывные работы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области обсудили подготовку к весеннему паводку, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что в онлайн-режиме прошло очередное заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя акима Восточно-Казахстанской области Бакытжана Байахметова.

Первым в ходе совещания был рассмотрен вопрос «О подготовке к паводку и проведение превентивных мероприятий». С докладом выступил начальник управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Алексей Штыкель. Он отметил, что в рамках мониторинга паводковой ситуации на сегодняшний день проведено 3 аэровизуальных обследования.

В целях предупреждения ЧС природного характера утвержден план противопаводковых мероприятий. Рабочими группами осуществлена проверка готовности местных исполнительных органов к паводковому периоду. Обследованы все участки области, находящиеся в списке угроз подтопления. Начаты работы по выполнению мероприятий для минимизации последствий паводка. На сегодняшний день акиматами городов и районов выполнено 74% противопаводковых работ. Вывезено 328 тысяч куб.м. снега, выполнена очистка 971 водопропускного сооружения на автомобильных дорогах и 21-го на железных дорогах, произведена очистка 274 мостов, 192 км арыков и каналов.

В настоящее время гидрологическая обстановка стабильная. Толщина льда на реках от 20 до 91 см. В 7 районах запланированы профилактические взрывные работы по дроблению льда на реках Бухтарма, Иртыш, Курчум, Уба.

Кроме того, в целях безопасного прохождения паводкового периода совместно с акиматами в рамках реализации мероприятий Дорожной карты проводятся работы по очистке водопропускных труб, укреплению дамб, берегоукреплению и дноуглублению, спрямлению русел паводкоопасных рек, ремонт гидротехнических сооружений и мостов с повышением их пропускной способности.

Для реагирования на возможное осложнение паводковой обстановки создана группировка сил и средств. В готовности имеется 2412 ед. техники и 370 мотопомп, подготовлено 104 эвакопункта. В местных бюджетах на неотложные затраты и ликвидацию чрезвычайных ситуаций предусмотрены средства на общую сумму 1,9 млрд. тенге. Акиматами городов и районов заготовлено 87 тысяч штук мешкотары, 15 тысяч тонн инертных материалов 373 тонны ГСМ.

На заседании представители заинтересованных органов доложили о прогнозе, подготовке к паводковому периоду, технической готовности гидротехнических сооружений к приему и безаварийному пропуску воды, мерах по недопущению подтоплений автомобильных и железных дорог. На данный момент глубина промерзания почвы во всех населенных пунктах области из-за структуры почвы различна и составляет от 32 до 150 см, высота снежного покрова колеблется от 6 до 62 см. Согласно прогнозу Казгидромета, до конца февраля ожидается неустойчивый характер погоды, осадки (дождь, мокрый снег), метель, гололед, порывистый ветер 15-20 м/с, повышение температуры воздуха ночью до 0-5° мороза, днем до 0-5° тепла. В марте 2021года средняя за месяц температура воздуха ожидается 0-8°С мороза, что выше нормы на 1°С.

В настоящее время спасателями проводится работа с населением о соблюдении мер безопасности в паводковый период. Действует система оповещения на случай угрозы затопления. По результатам заседания комиссии КЧС рекомендовано усилить все необходимые противопаводковые мероприятия.

Отметим, на заседании были детально рассмотрены вопросы подготовки к республиканскому командно-штабному учению «Коктем-2021», состоянии системы оповещения населения и ее модернизации, пожарной безопасности жилых домов социально-уязвимых граждан, безопасности граждан к наступлению периода купального сезона 2021 года. Так, ДЧС ВКО было предложено рассмотреть возможность разработки программы реновации жилищного фонда, установление в ней механизма и критериев реализации, в том числе порядка и условий возмещения собственникам жилья, подлежащих реновации по 63 аварийным домам, а также выполнения социального заказа через неправительственные организации по приведению в пожаробезопасное состояние домов социально-уязвимых слоев населения.