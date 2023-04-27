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В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Автор:  
Малика Сафаргалиева
27 Апреля 2023, 05:38
В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия 27 апреля ожидаются в Темиртау, Караганде, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы и Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 27 апреля на большей части Казахстана ожидается усиление ветра, а на западе пройдут дожди.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, в 11 регионах республики объявили штормовое предупреждение.


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