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вчера 22:56
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В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 9 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в семи городах Казахстана 9 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков, 9 февраля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Жезказган, Караганды, Темиртау, Риддер (2 степени), Семей (2 степени) и Усть-Каменогорск (2 степени).
Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что снег, ветер и туман ожидаются на севере Казахстана 9 февраля.
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