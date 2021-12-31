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В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 31 декабря

31 Декабря 2021 05:21
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В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 31 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В семи городах Казахстана 31 декабря ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, 31 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Жезказган, Караганды, Костанай, Темиртау и Шымкент.

В этих городах сутки 31 декабря, ночь 1 января метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов Казахстана 31 декабря ожидается погода без осадков, лишь на западе и юге страны, с прохождением атмосферных фронтов, сохраняется вероятность осадков в виде снега.

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#Экология   #Казгидромет   #Погода   #Природа  
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Автор:

Малика Сафаргалиева

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