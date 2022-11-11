В Семей увеличат частоту авиарейсов из Алматы и Астаны

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ -Об этом стало известно в ходе встречи акима области Нурлана Уранхаева с управляющим директором компании FlyArystan Эдрианом Хамильтон-Маннсом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Стороны обсудили вопросы пассажиропотока, дальнейшие перспективы сотрудничества в регионе.

По словам Нурлана Уранхаева, существующих рейсов крайне не хватает для прибывающих, в большей части из Астаны и Алматы. Поэтому есть острая необходимость наладить частоту авиасообщений между административным центром Абайской области и крупными городами, столицей Казахстана.

Как отметил управляющий директор FlyArystan Эдриан Хамильтон-Маннс, в 2022 году авиакомпанией выполнялся дополнительный авиамаршрут из Семея в Шымкент. Авиакомпания будет рассматривать возможности увеличить пассажиропоток в данном регионе.

Также стало известно, что в ближайшее время в аэропорту Семея появятся стойки саморегистрации. Они позволят самостоятельно без очередей и дополнительных ресурсов оформить документы для полета, взвесить багаж и при необходимости оплатить его с помощью банковской карты.

Всего в этом году количество перевезенных пассажиров компании FlyArystan в г. Семей достигло почти 97 000 на вылет и около 95000 - прилет.