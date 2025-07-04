В Семей прибыла делегация из Мангистауской области

В её состав вошли первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов, заместитель акима Тлеген Абишев, председатель общественного совета Бекмурат Жусипов и ветеран госслужбы Даржок Сейбагытов.

В области стартовала акция «Абайға құрмет», инициированная при поддержке Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в честь 180-летия Абая. В рамках акции регионы страны преподносят области Абай по одному социально значимому объекту.

На встрече аким области выразил благодарность мангистауцам за то, что регион первым поддержал инициативу.

«Акимат Мангистауской области поддержал акцию и направил специальную делегацию в областной центр – город Семей – для строительства Дома дружбы. Рад встрече с вами. Считаю, что сегодняшняя встреча – яркий пример единства и национальной идентичности нашей страны. Хотя Мангистау и Абай – отдалённые регионы на западе и востоке страны, их объединяет общее стремление и общие ценности. Особую благодарность выражаю народу Мангистау и лично акиму Нурдаулету Игиликулы за поддержку инициативы Президента», – отметил глава региона.

Фото: акимат области Абай

Берик Уали также сообщил, что акцию «Абайға құрмет» активно поддерживают все регионы. В частности, работы уже начали представители Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Жетысуской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей, а также Шымкента, Алматы и Астаны.

Первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов передал приветствие от жителей нефтяного края.

«Мы, казахи, не проходим мимо, если сосед начинает доброе дело. Считаем, что инициатива каждой области внести свой вклад – очень правильное решение. Ведь эти объекты будут служить на благо народа. Желаем успехов в ваших добрых начинаниях», – сказал он.

После встречи делегация посетила строительную площадку нового жилого района «Semey Smart City», рассчитанного на 75 тысяч жителей. Аким области представил гостям проект нового микрорайона.

Фото: акимат области Абай

«Мы представили этот новый микрорайон 17 мая, когда озвучивали планы по дальнейшему развитию региона. Он расположен среди соснового леса, на свежем воздухе, на высоте 44 метров над уровнем реки Иртыш. Уверены, что этот микрорайон станет новым обликом города Семея. В рамках акции «Абайға құрмет» большинство объектов будет построено именно здесь. Сейчас мы проводим подготовительные работы. То, что первые, кто приехал и ознакомился со строительной площадкой – это уважаемые гости из священной земли Мангистау, мы воспринимаем как добрый знак», – отметил глава региона.

В рамках проекта предполагается строительство Дворца молодежи, Дворца единоборств, Дома учёных, медиацентра, выставочного центра, Дома дружбы, Инвесторского центра, музыкальной школы, филармонии, этнопарка, стадиона, колледжа, музея, детских садов, гостиниц и торговых комплексов.