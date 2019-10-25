В Семее заработал инфоцентр по приему обращений граждан

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - При акимате города Семея начал свою работу информационный центр, в котором по принципу «одного окна» граждан будут принимать специалисты самостоятельных отраслевых отделов. Участниками торжественной церемонии открытия стали сотрудники акимата, представители общественных организаций и представители СМИ, передает МИА «Казинформ».

Агентством по противодействию коррупции РК проводится комплекс мер, одной из которых стало создание в рамках проекта «Шығыс – адалдық алаңы» информационного центра. Запуская фронт-офис, о его целях и задачах рассказал глава города Ермак Салимов.

«Еще совсем недавно глава региона Даниал Ахметов подверг жесткой критике уровень оказания электронных услуг населению. И сегодня, исполняя поручение акима области, мы запускаем фронт-офис. В прошлом, я знаю, что иногда были и бюрократические сложности, людям приходилось обходить кабинеты, было и недопонимание. Но сегодня, я надеюсь, что мы наладим эффективную работу», - сказал аким.





Работа информационного центра будет строиться по принципу центров обслуживания населения, то есть по принципу «одного окна». Здесь гражданам будет оказываться весь перечень государственных услуг, оказываемых аппаратом акима города, а также самостоятельными отраслевыми отделами акимата. Кроме того, каждый гражданин сможет задать интересующие вопросы специалистам отраслевых отделов акимата, получить консультацию по проблемным вопросам. Также здесь можно ответы на письменные заявления, обращения и жалобы. Фронт-офис по будням будет работать с девяти утра до половины седьмого вечера.





«Здесь работают специалисты со всех самостоятельных отраслевых отделов. То есть гражданам уже не нужно ходить по всем этажам, кабинетам. Достаточно прийти к нам, изложить суть своей проблемы. Его обращение будет рассмотрено. Если же необходимо будет оставить какое-то обращение, заявление – специалисты фронт-офиса его примут, направят в нужную инстанцию, и в течение десяти рабочих дней предоставят ответ. Это удобно, как для населения, так и для самих сотрудников акимата. Кроме того, мы принимаем и электронные обращения, люди направляют нам свои обращения через популярные социальные сети и мессенджеры. Принцип тот же – мы их рассмотрим, изучим и дадим ответ в течение десяти рабочих дней», - отмечают специалисты фронт-офиса.

Главная цель фронт-офиса – сделать работу ряда государственных органов более открытой и прозрачной, а также доступной для населения. Призван информационный центр и снизить коррупционные риски, а также различные барьеры. Расположился новый фронт-офис на первом этаже левого крыла здания городского акимата.



