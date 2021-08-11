В Семее за одну неделю провели 16 свадебных тоев
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В городе Семее за одну неделю провели 16 свадебных тоев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы городского управления полиции, с 4 по 10 августа полицейские вместе с членами мониторинговых групп выявили несколько фактов нарушения карантинных ограничений. Было проверено 65 пунктов общественного питания.
«За 7 дней выявлено 33 факта нарушения ограничений, утвержденных главным государственным санитарным врачом области. В частности, это 16 свадебных тоев, восемь поминок, пять юбилеев и одна церемония бракосочетания. Также на одном объекте посетителей пропускали без проверки с помощью системы «Ashyq», еще на одном объекте не соблюдался масочный режим», – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в одном из ресторанов на улице Каржаубайулы был остановлен проходящий там свадебный той с участием более 100 человек.
- В Атырау нашли водителей авто, на капотах которых ехали люди
- Свыше 50 человек оштрафованы за двойное гражданство в ВКО
- Лодка с людьми перевернулась из-за ветра в ВКО
- Специалистов технадзора осудили за хищение крупной суммы в Алматы
- Число заболевших КВИ детей увеличилось в 5,5 раз – Сархат Бейсенова
- Известный китайский скульптор передал в дар бюст Абая Восточному Казахстану
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана