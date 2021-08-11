В Семее за одну неделю провели 16 свадебных тоев

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В городе Семее за одну неделю провели 16 свадебных тоев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского управления полиции, с 4 по 10 августа полицейские вместе с членами мониторинговых групп выявили несколько фактов нарушения карантинных ограничений. Было проверено 65 пунктов общественного питания.

«За 7 дней выявлено 33 факта нарушения ограничений, утвержденных главным государственным санитарным врачом области. В частности, это 16 свадебных тоев, восемь поминок, пять юбилеев и одна церемония бракосочетания. Также на одном объекте посетителей пропускали без проверки с помощью системы «Ashyq», еще на одном объекте не соблюдался масочный режим», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в одном из ресторанов на улице Каржаубайулы был остановлен проходящий там свадебный той с участием более 100 человек.