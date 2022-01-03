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В Семее соорудили ледяной городок для детей военнослужащих

3 Января 2022 12:17
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В Семее соорудили ледяной городок для детей военнослужащих

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие регионального командования «Восток» построили на территории военного городка «Юность» ледовый лабиринт и возвели фигуры сказочных персонажей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона.

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Ледовый городок строится ежегодно. Он создает незабываемую праздничную атмосферу. В его создании принимал участие личный состав воинских частей гарнизона. Для возведения городка использовано более ста кубометров снега и двести кубических метров воды.

На торжественном открытии присутствовали более двух тысяч детей. Для них подготовили праздничную программу и места обогрева с горячим чаем.

Командующий войсками регионального командования «Восток» генерал-майор Асан Жусупов поздравил жителей военного городка с наступающим Новым годом, пожелал каждой семье крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в службе.


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#Восточно-Казахстанская область   #Армия   #Вооруженные силы   #Новый год  
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