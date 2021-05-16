В Семее прошла акция «Мой чистый город»

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 15 мая в г. Семее прошла акция «Мой чистый город» – субботник на острове Полковничий. В ней приняли участие добровольцы и жители города. Об этом сообщил член Семейского городского филиала партии Nur Otan, руководитель ТОО «Темир Транс» Дулат Кажмуханбет, передает МИА «Казинформ».

Около 150 спортсменов и тренеров, воспитанники спортивного клуба Аs Mansur под руководством Айдоса Сериккалиулы приняли участие в акции. А также 50 человек из ТОО ПК «Цементный завод Семей» и более 70 студентов и учителей юридического университета КАЗГЮИУ.

Акцию поддержали предприятия ТОО «Гордорстрой», предоставив спецтехнику и специальные талоны для вывоза ТБО от ТОО «Семей Тазалық».

Также участие в субботнике приняли депутаты городского маслихата А. А. Кисаменов, А. Е. Машимов, К. Р. Исмаилова и Р. С. Хазипов.