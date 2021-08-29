ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Международный день действий против ядерных испытаний в Семее прошла «Акция мира», посвященная 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие аким области Даниал Ахметов, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, активисты Международного антиядерного движения «Невада-Семей» и общественность.

29 августа 1991 года Первый Президент Республики Казахстана, Елбасы Нурсултан Назарбаев своим Указом навсегда закрыл Семипалатинский ядерный полигон. Судьбоносное решение Елбасы, принятое при масштабной поддержке казахстанской общественности и МАД «Невада – Семей», положило начало общемировому движению за безъядерный мир.

– Безусловно, особая роль в этом принадлежит Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, который принципиально и последовательно отстаивал позиции ядерного разоружения с трибуны ООН, международных форумов, а также в ходе личных встреч с главами ядерных держав. Благодаря глобальным антиядерным инициативам лидера мирового масштаба Нурсултана Абишевича многие страны отказались от ядерного оружия и направили энергию атома на мирные цели, – отметил аким ВКО Даниал Ахметов.

Восточноказахстанцы сегодня самые активные сторонники инициатив в области ядерного разоружения, так как на своем горьком опыте познали разрушительную силу ядерного оружия. С момента обретения Независимости Казахстан стал в авангарде движения за мир без ядерного оружия.

–Сегодня мы в очередной раз подчеркиваем, что закрытие полигона – это не праздный вопрос, а историческая справедливость. Закрытие ядерного полигона было абсолютно верным решением. Наш Казахстан показал пример и призвал другие государства, которые располагают ядерным оружием, отказаться от него в мирных целях, – отметил активист МАД «Невада-Семей» Зейнолла Токаев.

В завершение акции собравшиеся возложили цветы к мемориальному комплексу «Сильнее смерти», почтив память жертв ядерных испытаний и погибших в трагическим происшествии в Байзакском районе Жамбылской области Минутой Молчания.