В Семее проходит областной молодежный форум ко Дню Первого Президента РК

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В среду в Семее стартовал областной молодежный форум, посвященный Дню Первого Президента РК «Наш №1», передает МИА «Казинформ».

Молодые люди со всех городов и районов Восточно-Казахстанской области принимали участие в семинарах-тренингах, посетили книжную выставку «Тәуелсіздік және Тұңғыш Президент». Им представилась возможность посетить диалоговую площадку и встретиться с директором Национальной волонтерской сети Татьяной Миронюк, а также посетить музеи Семея и ознакомиться с работой Центра компетенций в Электротехническом колледже.

В неформальной обстановке прошла встреча с заместителем акима области Асем Нусуповой.

В библиотеке им. Абая участники форума смогли познакомиться и задать вопросы тем, кто уже добился первых успехов.





– Я работаю в Электротехническом колледже, именно в этом учебном заведении получил свою специальность, – поделился мастер учебно-производственных мастерских электротехнического колледжа Семея, обладатель медали «Лучший представитель нации» Чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills Kazan-2019 Александр Бетцольд. – Уже второй год подряд на республиканском чемпионате World skills команда Восточно-Казахстанской области лидирует. Мы на этом не остановимся и будем развивать свое профессиональное мастерство. Благодарю акима области Даниала Ахметова за такое пристальное внимание и поддержку технического образования.

Свои истории успеха рассказали секретарь молодежного маслихата Семея Еркежан Досмухаметова, обладательница гранта акима области Виктория Кузнецова, студентка медицинского университета, председатель движения волонтеров «QazMedVolunteers» Гульфайруз Тукинова, победитель международного конкурса «Толағай сұлтаны-2019» Айдос Уркимбай и многие другие.

Спикер молодежного форума «Тәуелсіздіктің ұрпақтары» с участием главы государства, руководитель филиала Союза писателей Казахстана в Семее, обладатель государственной молодежной премии «Дарын», лауреат премии молодых литераторов «Алтын тобылгы» Мерей Карт поделился с участниками форума своими произведениями.

– Для нас очень важно оценить потенциал наших ребят, услышать их мнение о развитии региона, – сказала Асем Нусупова. – Это обратная связь с талантливыми молодыми людьми, которые сделали первые успешные шаги в самостоятельную жизнь. Отрадно видеть, насколько ребята преданы своей родине. Они целеустремленные, профессиональные.

Она особо подчеркнула, что поддержка государства заключается не только в финансовой помощи, а в создании условий для раскрытия потенциала талантливой молодежи.

– Форум вскрыл и некоторые проблемы во взаимодействии с волонтерскими организациями, – добавила Асем Нусупова. – Правильно было отмечено, что волонтерским организациям и самим необходимо повышать уровень менеджмента. Форум – хорошая площадка, на которой мы должны друг друга выслушать. Сегодня было внесено рациональное предложение об усилении волонтерского движения. Тем более, что следующий год объявлен Годом волонтеров.





Стоит отметить, что в регионе разработаны всевозможные меры поддержки для молодежи.

Участие в республиканском проекте «100 новых лиц Казахстана» принимают 274 восточноказахстанца. Более 170 человек из числа активной молодежи до 35 лет приняли участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв, трое из них прошли на третий этап конкурса.

Мерами государственной поддержки охвачено 8 тыс. молодых людей, в том числе «Молодежной практикой» – 1,4 тыс. человек. Программой «С дипломом – в село» привлечены 308 молодых специалистов, 231 получили бюджетные кредиты для приобретения и строительства жилья. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» 15 молодых предпринимателей получили гранты на общую сумму 34,1 млн. тенге.

В Год молодежи в ВКО стартовал республиканский проект «Жас Кәсіпкер», в рамках которого 1074 человека завершили обучение, 680 – защитили бизнес проекты, 133 из них получили гранты.

В рамках проекта «JasA!» 13 молодежных проектов направленных на развитие местных сообществ выиграли гранты в размере до 610 тысяч тенге.

Торжественная церемония закрытия форума состоится сегодня в театре имени Абая, лучшие представители молодежи будут отмечены в шести номинациях.