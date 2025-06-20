В Семее проходит инвестиционный форум «Туған жерге туыңды тік»

Аким области Абай Берик Уали рассказал об инвестиционном потенциале региона.

- Сегодня мы собрались на инвестиционный форум, посвящённый развитию области Абай. Это — площадка для обмена мнениями и совместного движения вперёд. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что человек, попавший на землю Абая, чувствует её святость. Семей — священное место, родина великой степи, исторический центр науки, культуры и образования. Несмотря на то, что область Абай — молодая, её потенциал велик. Реализация имеющихся возможностей требует активного участия местного бизнеса и инвесторов, — отметил глава региона.

По его словам, благодаря выгодному географическому положению область Абай связывает Китай, Россию и Центральную Азию. Это открывает большие перспективы для развития транспортно-логистического хаба с выходом на международные торговые коридоры.

Фото: акимат области Абай

В ближайшие годы в регионе планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов. Один из ключевых — строительство железнодорожной линии Аягоз–Бахты и сухого порта. Этот проект имеет стратегическое значение для усиления транзитного потенциала Казахстана, развития логистической инфраструктуры и приграничной торговли с Китаем.

Сейчас в области сформирован единый пул из 38 перспективных проектов общей стоимостью 2,7 трлн тенге, которые предполагают создание более 8 тысяч рабочих мест. По итогам 2024 года объём инвестиций в основной капитал в реальном секторе составил 575,3 млрд тенге, из которых 436,5 млрд — частные инвестиции. Объём прямых иностранных инвестиций — 775,3 млн долларов США.

В прошлом году было реализовано 8 проектов на сумму 14,4 млрд тенге, создано 330 рабочих мест. В 2025 году планируется реализовать 10 инвестиционных проектов на 31,1 млрд тенге и открыть 767 рабочих мест. Уже в этом году введён один проект стоимостью 1 млрд тенге.

В числе значимых планов — расширение производственных мощностей ТОО «СемАз» на 10 млрд тенге с обновлением линии по выпуску 6 тысяч единиц спецтехники в год, а также запуск предприятия ТОО «Казполиграф» по производству бумажной и картонной продукции мощностью 40 млн единиц в год.

С начала года аким области провёл более 50 встреч с иностранными инвесторами. В прошлом месяце делегация области посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район и приняла участие в Международной конференции по субрегиональному сотрудничеству «Большой Алтай». В ходе визита состоялось 20 встреч и подписано 15 меморандумов на общую сумму более 1,5 млрд долларов США.

Фото: акимат области Абай

Одним из результатов стало начало строительства завода по производству чипов и электронных компонентов на территории индустриальной зоны «Өндіріс» в Семее. Проект реализуется совместно с китайской компанией SUTO KAZAKHSTAN, объём инвестиций — 50 млн долларов.

Индустриальная зона «Өндіріс» в Семее занимает 96 гектаров, на её территории реализуются четыре проекта. В связи с высоким спросом со стороны инвесторов и предпринимателей, принято решение расширить зону до 600 гектаров. Это станет важным шагом для индустриально-инновационного развития региона.

По итогам форума планируется подписание 14 меморандумов о взаимном сотрудничестве.

В рамках форума была представлена большая выставка, демонстрирующая промышленный и сельскохозяйственный потенциал области. Почётные гости, прибывшие на мероприятие, вместе с акимом области ознакомились с экспозицией.