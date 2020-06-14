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В Семее продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией

14 Июня 2020 20:05
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В Семее продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ -​ В Семее продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом информировала горожан член городского оперативного штаба, координатор по медицинским вопросам Найля Альменева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

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- За прошедшие сутки в области зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса, 9 из которых выявлены в нашем городе Семей. Из них 8 взрослых, один 4-летний ребенок. Инфицированные проживают в разных частях города. По роду занятий - 2 полицейских, 2 медицинские сестры, 3 работника частных и государственных предприятий, один безработный. На 9 заболевших выявлено 16 очагов инфекции и около 100 контактных лиц. Анализ показывает, что большинство заболевших - активные граждане с высоким уровнем социализации, - рассказала Найля Альменева.

Половина заболевших пользовались общественным транспортом, посещали рынки и супермаркеты.

По данным городского оперативного штаба на сегодняшний день всего в городе Семей зарегистрированы 164 случая заражения коронавирусной инфекцией. Ежедневное увеличение с момента снятия блокпостов в среднем на 8 случаев. Взяты на контроль 100 очагов и полторы тысячи контактных лиц. Дополнительно зафиксированы 105 бессимптомных заболевших. В настоящее время шестеро находятся в тяжелом состоянии и двое в палате реанимации.

Не обошлось и без летальных исходов - от сопутствующих заболеваний умерли 4 человека.

- Дорогие земляки, мировая наука не нашла еще вакцину от вируса. Единственная защита – соблюдение элементарных мер безопасности. Простые действия могут предотвратить болезнь - социальная дистанция, личная гигиена, и ношение маски. Оперативным штабом делается все возможное для предотвращения коронавируса, но большая ответственность лежит лично на каждом из нас. Вместе остановим коронавирус в нашем родном городе! - призвала Найля Альменева.


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#Восточно-Казахстанская область   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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