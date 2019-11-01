В Семее принимаются меры по снижению безработицы

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства с начала года активными мерами содействия охвачено 5 865 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния г. Семей Мурат Куржикаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр Семея.

В рамках Государственной программ ы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» с начала года активными мерами содействия занятости охвачено 5 865 человек из числа безработных и самозанятых.

«С целью повышения конкурентоспособности безработных ведется работа по организации профессионального обучения безработных и непродуктивно самостоятельно занятых по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда. С начала года на краткосрочное профессиональное обучение направлено 905 человек. Обучение проводится по 30 профессиям: кондитер, оператор ЭВМ со знанием 1-С, бухгалтер и другие», - рассказал Мурат Куржикаев.

Для поддержки предпринимательских инициатив в городах и на селе реализуется второе направление, которое включает обучение участников программы основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» и предоставление микрокредитов на открытие или расширение существующего бизнеса. С начала года направлено 78 человек на курсы обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау - Бизнес». Из них 60 человек завершили обучение и получили сертификаты. На расширение действующего бизнеса выданы микрокредиты на сумму 371,7 млн тенге 51 участнику. Государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей получили 78 человек. Освоено 35 млн 600 тыс тенге.

На постоянные рабочие места трудоустроено 2 793 человека, на проекты, реализуемые в рамках государственных и отраслевых программ – 109 человек.

Для трудовой адаптации и активной социальной поддержки безработных, входящих в целевые группы, действует программа «Социальное рабочее место». На социальные рабочие места трудоустроено 300 человек. Среднемесячная заработная плата участников составила 64 977 тенге в месяц. Продолжительность участия до одного года.

«Реализация Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек» оказала положительное влияние на рынок труда города. По состоянию на 31 октября, численность безработных на регистрируемом рынке труда города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижена на 40,4% и составила 1693 человека»,- заключил Мурат Куржикаев.