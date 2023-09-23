РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:55, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Семее при ремонте котельных использовали б/у материалы

    Семей жкх отопление
    Фото: пресс-служба области Абай

    Хищения бюджетных средств при ремонте в 2022 году котельных города путем использования бывших в употреблении материалов выявили в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    Этот факт был выявлен в ходе проверки готовности котельных ГКП «Теплокоммунэнерго» города Семей к отопительному сезону, которая проводилась по инициативе акимата области, Департамента экономических расследований по области Абай совместно с ДКНБ, при координации прокуратуры области.

    Акимом области создана специальная комиссия, подрядной организацией установлены сроки завершения ремонтных работ по обеспечению бесперебойной работы систем теплоснабжения города Семей в отопительный сезон.

    Теги:
    Акимат Прокуратура КНБ Абайская область
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!