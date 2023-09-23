В Семее при ремонте котельных использовали б/у материалы

Хищения бюджетных средств при ремонте в 2022 году котельных города путем использования бывших в употреблении материалов выявили в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Этот факт был выявлен в ходе проверки готовности котельных ГКП «Теплокоммунэнерго» города Семей к отопительному сезону, которая проводилась по инициативе акимата области, Департамента экономических расследований по области Абай совместно с ДКНБ, при координации прокуратуры области.

Акимом области создана специальная комиссия, подрядной организацией установлены сроки завершения ремонтных работ по обеспечению бесперебойной работы систем теплоснабжения города Семей в отопительный сезон.