В Семее пресечен факт незаконной продажи табачной продукции
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Нелегальный рынок табачных изделий несет в себе угрозу национального масштаба. Это не только некачественный товар или неуплата налогов, но и более серьезные угрозы обществу и государству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Сотрудники департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области выявили незаконную реализацию табачной продукции в городе Семей.
В результате проведенных обысков в торговых точках, складах, автомашинах, принадлежащих фигурантам дела, изъято более 116 тысяч сигарет без акцизных марок различного наименования.
Согласно проведенной экспертизе стоимость табачной продукции оценивается в 54 миллиона тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование.
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