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В Семее пресечен факт незаконной продажи табачной продукции

18 Ноября 2021 12:42
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В Семее пресечен факт незаконной продажи табачной продукции

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Нелегальный рынок табачных изделий несет в себе угрозу национального масштаба. Это не только некачественный товар или неуплата налогов, но и более серьезные угрозы обществу и государству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

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Сотрудники департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области выявили незаконную реализацию табачной продукции в городе Семей.

В результате проведенных обысков в торговых точках, складах, автомашинах, принадлежащих фигурантам дела, изъято более 116 тысяч сигарет без акцизных марок различного наименования.

Согласно проведенной экспертизе стоимость табачной продукции оценивается в 54 миллиона тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование.

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#Экономика   #Минфин РК  
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