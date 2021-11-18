В Семее пресечен факт незаконной продажи табачной продукции

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Нелегальный рынок табачных изделий несет в себе угрозу национального масштаба. Это не только некачественный товар или неуплата налогов, но и более серьезные угрозы обществу и государству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Сотрудники департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области выявили незаконную реализацию табачной продукции в городе Семей.

В результате проведенных обысков в торговых точках, складах, автомашинах, принадлежащих фигурантам дела, изъято более 116 тысяч сигарет без акцизных марок различного наименования.

Согласно проведенной экспертизе стоимость табачной продукции оценивается в 54 миллиона тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование.