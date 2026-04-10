    15:29, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    В Семее представили подходы к управлению жильем

    Сегодня в городе Семей на базе Alikhan Bokeikhan University состоялся региональный форум «Управление домом: ответственность, доверие, результат», организованный в рамках проекта «TURGYNDAR AMANATY» партией AMANAT. В мероприятии приняли участие аким области Абай Берик Уали и секретарь партии AMANAT Ержан Жылкыбаев, передает агентство Kazinform.

    В ходе форума были рассмотрены актуальные вопросы управления многоквартирными жилыми домами, развитие объединений собственников имущества (ОСИ) и кооперативов собственников квартир (КСК), выстраивание эффективной коммуникации с жителями, а также совершенствование механизмов управления.

    — В рамках проекта предусмотрены конкретные меры по повышению прозрачности процессов управления многоквартирными жилыми домами, цифровизации финансовой отчетности, обеспечению активного участия жителей в принятии решений, а также улучшению качества сервисных услуг. Это, в свою очередь, позволит повысить эффективность управления жилищным фондом, улучшить состояние инфраструктуры и качество жизни граждан. Таким образом, проект «TURGYNDAR AMANATY» является важным практическим инструментом реализации предвыборных задач партии и вносит значительный вклад в достижение стратегических направлений, определенных Главой государства, — отметил глава региона.

    Секретарь партии Ержан Жылкыбаев подробно остановился на ключевых направлениях и значимости проекта «TURGYNDAR AMANATY».

    В ходе форума аким города Семей Адлет Кожанбаев, аким города Курчатов Болат Абдралиев, а также председатели ОСИ и КСК поделились практическим опытом и озвучили свои предложения.

    Отмечено, что жилищный фонд области насчитывает 2084 многоквартирных дома, из которых 1588 расположены в Семее. При этом почти половина жилых зданий построена до 1970-х годов. Основная их часть сосредоточена в городах Семей, Аягоз и Курчатов. В Курчатове обслуживание 81 многоквартирного дома осуществляют три управляющие организации. В 2023–2025 годах в Семее благоустроено 169 дворовых территорий.

    В рамках форума новым членам партии были вручены партийные билеты, а ряд представителей ОСИ и КСК награждены благодарственными письмами акима области.

